Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал на Поклонной горе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Второй Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал в парке Победы на Поклонной горе. Как сообщил журналистам президент программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец, увидеть сказочные ледяные фигуры, над которыми трудились более 150 скульпторов со всей России, можно будет до 8 января 2017 года.

"Путешествие" по России на ледяной горке

"Мы уже второй год подряд проводим фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". В этом году мы выбрали тему "Путешествие по России". Для нас очень важно, чтобы люди, придя на новогодние праздники на Поклонную гору, могли бы очутиться в разных уголках страны", - сказал он. Посетители смогут принять участие в шоу-представлениях, народных гуляниях, прокатиться с разнообразных ледяных горок, посетить рождественскую ярмарку.

Ковтунец пояснил, что на фестивале представлено более 30 объектов изо льда, рассказывающих о регионах России. "Кроме того, есть "сказочные" объекты и, наконец, 40-метровый Кремль изо льда с пятью башнями и шестью горками. Каждая горка "ведет" в тот или иной регион нашей страны. Таким образом, садясь на горку, вы совершаете увлекательное путешествие: или на Дальний Восток или на юг, или в Крым", - пояснил он.

"Около каждого "объекта" стоит табличка с описанием - что это, откуда и как называется. "Так, например, Крыму можно увидеть Ласточкино гнездо, в Сибири - мамонтенка Любу, а в центральной части России - созвездие матрешек. Над фигурами трудились более 150 скульпторов со всей России - из Хабаровска, Екатеринбурга, Краснодара", - подчеркнул президент программы.

Ковтунец добавил, что перепады температур и плюсовые значения, которые прогнозируются в столице на Новый год и последующие "длинные" выходные, не повредят свойства льда. "Для нас плюсовая температура совершенно не страшна, потому что мы везем лед с особыми свойствами - это лед с Байкала, из Архангельска и Свердловской области. Мы установили специальные палатки с холодильными установками, так что плюс три-пять градусов для нас совершенно не страшно, лед будет стоять, а фигуры станут только красивее. При таянии в порах льда будут появляться кристаллики, это только украсит наши фигуры", - сказал он.

Город сказок и кукольный театр

По словам Ковтунца, одним из главных развлечений фестиваля станет "Город сказок", где можно будет сфотографироваться на троне сказочной королевы, увидеть легендарный летучий корабль и дворец, в котором белочка грызет орешки, прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке. В городке также поселится былинный богатырь, сказочная царевна и Конек-горбунок. Все скульптуры интерактивны.

Неподалеку от городка сказок развернется уличный кукольный театр "Улыбка" под руководством заслуженного артиста России Олега Шапова, который покажет новогодний спектакль "Приключения в зимнем лесу". Представление будет проходить каждый час с 12:10 до 19:30 мск.

Сроки проведения фестиваля

II Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартовал 29 декабря 2016 года и продлится до 8 января 2017 года в Москве при поддержке правительства столицы. Место проведения: входная площадь парка Победы.

В прошлом году проект "Ледовая Москва. В кругу семьи" представлял собой ледовую Москву в миниатюре. Среди экспонатов выставки были копии исторических достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка, памятники А. С. Пушкину, Минину и Пожарскому. Для их строительства было использовано около 1 тыс. тонн льда.

Парк ледяных скульптур стал оживленным местом отдыха горожан и гостей столицы, его посетили около 400 тыс. человек.

В дни новогодних каникул посетителям предлагалась анимационная программа: квесты и шоу-представление с участием 40 Дедов Морозов различных национальностей.