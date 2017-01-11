До 11 градусов мороза будет в столичном регионе

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Переменную облачность, без осадков прогнозируют в среду в столичном регионе синоптики Росгидромета. "Местами не исключена гололедица. Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза.
Предстоящей ночью местами возможен небольшой снег и гололедица. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, по области будет от 8 до 13 градусов мороза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с.
Днем в четверг облаков станет больше, пройдет снег. На дорогах будет скользко. В Москве воздух остынет до минус 4 - минус 6 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов мороза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.