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Все устаревшие эскалаторы в московском метро заменят к 2020 году

Москва
15 января, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
До конца года запланирована замена эскалаторов на станциях "Киевская", "Новослободская", "Спортивная", "Смоленская" и "Рижская"
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все эскалаторы московского метрополитена со сроком службы более полвека заменят к 2020 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"К 2020 году заменим все эскалаторы со сроком службы более 50 лет", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он отметил, что замена эскалаторов является частью масштабной программы реконструкции станций и вестибюлей метро с восстановлением их первоначального облика.

"Фрунзенскую" открыли на два месяца раньше запланированного. Там теперь 4 эскалатора вместо 3, отремонтированные вестибюль, станция, кассовый зал. С 2010 по 2016 годы отремонтированы 11 станций с заменой эскалаторов, на закрытом вестибюле "Красных ворот" работы завершим летом", - добавил Ликсутов.

Он напомнил, что до конца года запланирована замена эскалаторов на станциях "Киевская", "Новослободская" и "Спортивная" - там это будет сделано без закрытия станций. "А вот "Смоленскую" и "Рижскую", где по одному выходу, придется закрывать на время работ", - пояснил заммэра.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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