Движение транспорта в Крещение ограничат возле Богоявленского собора в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено возле Богоявленского кафедрального собора в Москве на Крещение. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с проведением праздничного богослужения в Богоявленском кафедральном соборе, с 07:00 мск 18 января до 17:00 мск 19 января будет временно перекрыт участок Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей", - уточнил представитель департамента.

Ранее также сообщалось, что в связи с празднованием Крещения Господня с 17:00 18 января по 05:00 мск 19 января будут закрыты для проезда транспорта Санаторная аллея, Тютчевская аллея, Новоясеневский тупик.

Кроме того, из-за пятничного намаза с 10:00 до 14:00 мск 20 января будет закрыта для проезда Большая Татарская улица.