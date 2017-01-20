Здание ангара горит на территории машиностроительного университета на востоке Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар возник в металлическом ангаре, расположенном на территории Московского государственного машиностроительного университета на востоке Москвы, сведений о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар произошел в металлическом ангаре, который располагается на территории института на Большой Семеновской улице. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания. По заявлению администрации объекта, людей в здании нет", - сказали в пресс-службе.