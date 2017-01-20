Пожар в ангаре на территории машиностроительного университета потушен

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в металлическом ангаре, расположенном на территории Московского государственного машиностроительного университета на востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Пожар произошел в металлическом ангаре, который располагается на территории института на Большой Семеновской улице.
"Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали пожар, площадь которого составила 20 кв. метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - сказали в пресс-службе.