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Пожар в ангаре на территории машиностроительного университета потушен

Москва
20 января, 19:06 UTC+3
Причина возгорания устанавливается
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в металлическом ангаре, расположенном на территории Московского государственного машиностроительного университета на востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Пожар произошел в металлическом ангаре, который располагается на территории института на Большой Семеновской улице.

"Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали пожар, площадь которого составила 20 кв. метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - сказали в пресс-службе. 

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Здание ангара горит на территории машиностроительного университета на востоке Москвы

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