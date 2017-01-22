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В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепель

Москва
22 января, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
В воскресенье температура воздуха в Москве составит около нуля градусов
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Погода в столичном регионе сегодня будет сырой, ветреной и теплой. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем будет облачно, пойдет снег, переходящий в мокрый, местами возможна метель", - уточнил представитель метеослужбы.

В Москве температура воздуха составит около нуля градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Местами гололедица.

В понедельник облачно, небольшой мокрый снег, местами метель. Температура в течение суток в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На востоке области ночью подморозит до минус 9 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. На дорогах - скользко.

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