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Небольшой снег, гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в московском регионе

Москва
23 января, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
По прогнозом синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 12-17 м/с
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в понедельник в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

"Небольшой снег перейдет в мокрый, местами возможна метель. Температура в Москве составит около ноля градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник - облачно, небольшой снег, местами метель и гололедица. В столице - от минус 2 до ноля градусов, в Подмосковье - до минус 5 градусов. Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

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