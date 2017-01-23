Небольшой снег, гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в понедельник в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

"Небольшой снег перейдет в мокрый, местами возможна метель. Температура в Москве составит около ноля градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник - облачно, небольшой снег, местами метель и гололедица. В столице - от минус 2 до ноля градусов, в Подмосковье - до минус 5 градусов. Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.