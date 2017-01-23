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Более 370 бригад Мосводостока переведены на круглосуточное дежурство в связи с оттепелью

Москва
23 января, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
На данный момент воздух в столице прогрелся до плюс 1 градуса
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мосводосток перевел на круглосуточное дежурство более 370 аварийных бригад коммунальщиков. Это связано с оттепелью, которая отмечается сейчас в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.

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"Всвязи с получением неблагоприятного прогноза погоды, для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта, силами ГУП "Мосводосток" организованно круглосуточное дежурство 377 бригад, что составляет более 1000 рабочих предприятия, 285 единиц спецтехники", - уточнили в пресс-службе.

На 11:00 мск заявок по скоплению воды не поступало.

В настоящее время в столице под контролем коммунальщиков находятся 228 мест возможного скопления воды, за которыми закреплена специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер по откачке воды.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, в понедельник в Москве воздух может прогреться до плюс 3 градусов. Высота снега в городе составляет 28 см. Сейчас в столице воздух прогрелся до плюс 1 градуса.

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