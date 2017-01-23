Собянин: станция метро "Нижняя Масловка" будет построена в 2018 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Станция метро "Нижняя Масловка" откроется в 2018 году. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра станции Третьего пересадочного контура столичного метро.

"Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура (ТПК) метро. Первый этап - от "Делового центра" до "Петровского парка" - будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс до Савеловского вокзала, до Петровского парка, один из самых сложных участков ТПК. На глубине 65 метров строится станция, закрытым способом", - сказал мэр.

Он также отметил, что строительные работы непростые и ведутся в сложных геологических условиях.

"Я надеюсь, что до конца года проходка тоннеля будет закончена, и в сентябре следующего года все основные работы будут также закончены, что станция будет запущена в 2018 году", - отметил Собянин. Он добавил, что это очень важные участки на транспортно-пересадочном узле, в районе Савеловского вокзала будут пересекаться две линии метро, железная дорога и наземный транспорт.

"На этом узле будут проходить около 300 тысяч пассажиров в сутки, это громадный поток, конечно, это большая разгрузка для линий метро и наземного транспорта", - подчеркнул мэр.

Срок сдачи запланирован на сентябрь 2018 года.

"К концу года завершаем все строительно-монтажные работы. В начале 2018 года мы приступаем к архитектурно-отделочным работам", - сообщил журналистам гендиректор Мосметростроя Сергей Жуков.

Станция заложена на 65 метров. Она расположена под площадью Бутырской заставы (Савеловского вокзала). Выходы со станции будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.