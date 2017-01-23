В центре Москвы задержан ударивший беременную на автопарковке

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину, который ударил беременную женщину на парковке автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, против задержанного возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в главке, в отдел полиции поступило заявление от 31-летней гражданки о нанесении ей телесных повреждений. По ее словам, она припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее автомобиль мешает проезду транспорта. Женщина пыталась возразить ему, и мужчина ее ударил.
"По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью беременной женщине сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего безработного жителя столицы. Отделом дознания в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказали в пресс-службе.