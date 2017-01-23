Новые интерактивные инструкции для посетителей разработали центры госуслуг Москвы

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московские центры "Мои документы" предлагают в помощь посетителям новые интерактивные инструкции, которые помогут сориентироваться в мире госуслуг. Как сообщили в пресс-службе центров, инструкции размещены на сайте www.md.mos.ru.
"В них есть информация о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить. Сейчас интерактивных инструкций более 100. 48 из них разработаны в прошлом году. Они касаются самых востребованных услуг. Среди недавно добавленных - инструкции по регистрации рождения ребенка и оформлению пособий и социальных выплат", - уточнили в пресс-службе.
Спланировать свой визит в "Мои документы" помогут также графики средней загрузки по дням недели и часам, которые обновляются ежеквартально. Здесь особо выделены "часы пик" и периоды, когда центры наименее загружены. Это сделано специально для посетителей, чтобы они могли выбрать для себя удобное время для похода в центр. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре и на сайте.
Сейчас центры "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг и существенно экономят время москвичей. Если в 2015 году в центры обратилось около 21,3 млн человек, то в прошлом - уже 22,7 млн.