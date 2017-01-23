Для развития территорий близ МЦК потребуется не менее 10 лет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Процесс развития и застройки территорий, прилегающих к Московскому центральному кольцу (МЦК), займет около 10 лет. Об этом в понедельник сообщает официальный портал комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Марата Хуснуллина.

"Сегодня территории, расположенные вдоль Московского центрального кольца, стали привлекательными для инвесторов с точки зрения новой застройки. Всего, по нашим оценкам, реновации подлежит около 10,8 га земли вдоль железнодорожной магистрали", - сказал Хуснуллин.

По его словам, градостроительный потенциал этих участков оценивается как минимум в 2 млн кв. метров недвижимости. Здесь возведут офисы, торговые комплексы, апартаменты, жилье. "Однако это долгосрочный проект, рассчитанный на десятилетие", - уточнил Хуснуллин. Он пояснил, что на МЦК будут строиться крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).

"Эти ТПУ станут центрами притяжения горожан, поскольку в их составе появятся не только пассажирские терминалы, но и коммерческая недвижимость, а значит, будут создаваться новые рабочие места", - отметил заммэра. Он добавил, что серьезное градостроительное развитие получат территории 15 транспортно-пересадочных узлов на МЦК.

"По нашим расчетам пять проектов ТПУ предполагают очень крупное развитие, еще 10 - среднее. Есть на магистрали и такие станции, которые практически не имеют потенциала роста - например, платформа "Белокаменная", расположенная в парке "Лосиный остров", - сказал он.

Хуснуллин сообщил, что проекты ТПУ на Московском центральном кольце привлекают как российских, так и зарубежных инвесторов.