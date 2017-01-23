В Москве возбуждено уголовное дело по факту выброса сероводорода

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту выброса сероводорода в Москве в начале января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
4-5 января на юго-востоке Москвы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В экстренные службы в эти дни поступали многочисленные жалобы москвичей на резкий запах в воздухе.
"Установлено, что в этот период по данным контролирующих органов зафиксировано превышение максимального разового норматива сероводорода от 11 до 32,8 ПДКмр (предельно допустимой максимальной разовой концентрации химического вещества)", - пояснили в Генпрокуратуре.
В связи с загрязнением атмосферы Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, материалы которой были направлены в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
"Сегодня, 23 января, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ")", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ход его расследования поставлен на контроль межрайонной природоохранной прокуратурой.