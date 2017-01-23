Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве возбуждено уголовное дело по факту выброса сероводорода

Москва
23 января, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
4-5 января на юго-востоке столицы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту выброса сероводорода в Москве в начале января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

4-5 января на юго-востоке Москвы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В экстренные службы в эти дни поступали многочисленные жалобы москвичей на резкий запах в воздухе.

"Установлено, что в этот период по данным контролирующих органов зафиксировано превышение максимального разового норматива сероводорода от 11 до 32,8 ПДКмр (предельно допустимой максимальной разовой концентрации химического вещества)", - пояснили в Генпрокуратуре.

В связи с загрязнением атмосферы Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, материалы которой были направлены в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

"Сегодня, 23 января, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ")", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ход его расследования поставлен на контроль межрайонной природоохранной прокуратурой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
Темы дня
Реклама