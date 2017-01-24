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Небольшие осадки, гололед и до одного градуса тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
24 января, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 24 января./ТАСС
Предстоящей ночью местами пройдет небольшой снег, поднимется метель, столбики термометров опустятся до минус 9 - 11 градусов
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© ИТАР-ТАСС/Денис Гришкин

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе облачную, сырую, теплую и ветреную погоду.

"Ожидаются небольшие осадки, местами гололед и гололедица. Температура воздуха в Москве составит около нуля градусов, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса", - уточнил представитель метеослужбы.

Ожидается западный ветер, скорость которого составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Предстоящей ночью, прогнозируют специалисты, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, поднимется метель. Местами не исключена гололедица. В Москве подморозит до минус 9 - минус 11 градусов, в Подмосковье будет от 7 до 12 градусов мороза. Дискомфорта добавит северный и северо-восточный ветер силой 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Днем в среду будет солнечно и без осадков, местами гололедица. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов ниже нуля, по области будет от 7 до 12 градусов мороза, с понижением к концу дня до минус 17 градусов. Как ожидается, будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами прогнозируются порывы до 12-17 м/с.

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