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Десять новых поездов "Ласточка" будут перевозить пассажиров на МЦК с февраля

Москва
24 января, 9:29 UTC+3
Планируется, что до конца года будет обновлен весь подвижной состав МЦК
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Десять поездов "Ласточка" с верхними поручнями вдоль кресел, как в метро, и с креплениями для велосипедов появятся на Московском центральном кольце (МЦК) уже в феврале. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Первые пять усовершенствованных электричек уже запустили по МЦК. Еще столько же подготовят в течение февраля. До конца года на МЦК обновится весь подвижной состав, там будут курсировать только такие поезда", - отмечается в сообщении.

Планируется также увеличить составы поездов до семи вагонов и сократить интервалы движения в часы пик.

Нововведения позволят поездам на МЦК провозить почти в два раза больше пассажиров. Прежние "Ласточки" будут курсировать как пригородные электрички.

На некоторых участках кольца наблюдается высокий пассажиропоток. Большинство пригородных электричек начали останавливаться на станциях, совмещенных с МЦК. Сейчас пассажиры электричек могут пересесть на 6 станций кольца.

МЦК запустили в сентябре 2016 года. Ожидаемый пассажиропоток за весь 2017 год - около 90 млн человек.

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