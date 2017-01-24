Участок "желтой" ветки московского метро закроют с 25 по 30 января

Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ может составить не менее $2,3 млнСпорт 24 января, 11:42
Объявлен выговор директору томской школы, ученики которой заблудились на лыжнеВ стране 24 января, 11:42
Миронов назвал рядовым делом выход Мизулиной из "Справедливой России"Политика 24 января, 11:37
BFM-TV: Полански отказался возглавить церемонию "Сезар-2017"Культура 24 января, 11:34
Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистыеСпорт 24 января, 11:25
Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018Спорт 24 января, 11:24
Экспорт "Газпрома" в Европу в январе вырос уже на 20%Экономика и бизнес 24 января, 11:18
Грузооборот ТМТП сократился в 2016 году на 27% - до 1,07 млн тоннТранспорт 24 января, 11:17
Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиаритьсяСпорт 24 января, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке "Парк Победы" - "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена будет прекращено с 25 по 30 января. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, ограничения вводятся для выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии.
"На время завершающей стадии работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции "Деловой центр" и "Парк Победы" Калининско-Солнцевской линии, а также переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Ограничения вводятся с начала движения поездов 25 января по 30 января включительно", - сказали в пресс-службе.
В течение десяти дней будет подключено необходимое технологическое оборудование. Специалисты также проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы" - "Раменки".
Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.