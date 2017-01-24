Участок "желтой" ветки московского метро закроют с 25 по 30 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке "Парк Победы" - "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена будет прекращено с 25 по 30 января. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, ограничения вводятся для выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии.

"На время завершающей стадии работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции "Деловой центр" и "Парк Победы" Калининско-Солнцевской линии, а также переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Ограничения вводятся с начала движения поездов 25 января по 30 января включительно", - сказали в пресс-службе.

В течение десяти дней будет подключено необходимое технологическое оборудование. Специалисты также проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы" - "Раменки".

Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.