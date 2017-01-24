Новый военный скалодром откроют в подмосковном парке "Патриоте"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комплекс скалодромов для подготовки военных альпинистов откроют в четверг в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщили в пресс-центре III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут на олимпийских объектах в Сочи с 22 по 28 февраля.
Как пояснили в пресс-центре, новый комплекс был собран специально для III зимних Всемирных военных игр. После того как его испытают в "Патриоте", комплекс отправят в Сочи, где он будет установлен во Дворце спорта "Большой". Соревнования по скалолазанию пройдут там с 24 по 27 февраля в рамках Всемирных военных игр.
"26 января 2017 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" Центральный спортивный клуб Армии презентует уникальный комплекс скалодромов, обладающий самым высоким уровнем сложности трасс среди аналогичных российских конструкций", - говорится в сообщении.
Как отметил тренер сборной Вооруженных сил России по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов, подобного профессионального скалодрома в России еще не было. "Высота конструкции составляет 15 метров, ширина - 12 метров, навис над основанием - 7 метров, то есть отклонение составляет порядка 30 градусов. Далеко не любой спортсмен способен пролезть по такой стене", - сказал он.