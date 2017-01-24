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На Масленицу в Москве устроят массовое чаепитие

Москва
24 января, 9:48 UTC+3
В парке Победы вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бесплатное массовое чаепитие пройдет в московском музее-заповеднике "Царицыно" в последний день Масленицы, 26 февраля. Ожидается, что в Прощеное воскресенье в московском парке выпьют больше 200 литров чая, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Дровяные самовары объемом от пяти до 10 литров поставят на длинный составной стол, покрытый скатертью.Предполагается, что он будет находиться поблизости от главного входа в музей-заповедник. Чаепитие начнется в 14:00 и продлится до 16:00 мск", - отмечается в сообщении.

Посетители также смогут поучаствовать в праздничном шествии со скоморохами и в других традиционных масленичных забавах. Москвичей ждет конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната.

На территории музея-заповедника также пройдет праздничная ярмарка, где можно будет купить блины с разными начинками и многое другое.

Искусственное солнце и потешные огни

В московском парке Победы, вместо традиционного чучела, зажгут искусственное солнце. Общая высота конструкции составит около пяти метров.

"Солнце" зажгут 26 февраля, на холме у входа в парк. Шоу начнется около 20:00 мск, вокруг сооружения планируется расставить мельницы. Специалисты будут зажигать огненные фонтаны, которые заставят их вращаться вокруг оси.

В отличие от "солнца", мельницы зажгут холодным огнем, не разрушающим конструкции. Холм, на котором пройдет огненное шоу, будет огражден небольшим забором. Посетители будут наблюдать за происходящим на расстоянии.

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