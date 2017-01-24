Отделы приставов по взысканию штрафов в Москве увеличат время приема граждан

Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ может составить не менее $2,3 млнСпорт 24 января, 11:42
Объявлен выговор директору томской школы, ученики которой заблудились на лыжнеВ стране 24 января, 11:42
Миронов назвал рядовым делом выход Мизулиной из "Справедливой России"Политика 24 января, 11:37
BFM-TV: Полански отказался возглавить церемонию "Сезар-2017"Культура 24 января, 11:34
Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистыеСпорт 24 января, 11:25
Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018Спорт 24 января, 11:24
Экспорт "Газпрома" в Европу в январе вырос уже на 20%Экономика и бизнес 24 января, 11:18
Грузооборот ТМТП сократился в 2016 году на 27% - до 1,07 млн тоннТранспорт 24 января, 11:17
Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиаритьсяСпорт 24 января, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отделы службы судебных приставов по взысканию административных штрафов в Москве увеличат время приема граждан. Как сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, для сокращения очередей, образовавшихся в отделах по взысканию административных штрафов, увеличивают время приема граждан.
С 24 января в межрайонном отделе № 1 (Югорский проезд, д.22, стр.1), № 2 (2-й Мосфильмовский пер., д. 8 А), № 3 (ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2-3), № 4 (Югорский проезд, д. 22, стр.1), № 5 (2-й Мосфильмовский пер., д. 8 А) и № 6 (ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2-3) будут осуществлять прием всех обратившихся в отдел в понедельник с 9:00 до 13:00, в среду с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00.
Кроме того, чтобы у граждан не возникало необходимости в визите к судебному приставу в ближайшее время в направляемом должнику бланке о возбуждении исполнительного производства будет упоминание о "Банке данных исполнительных производств". Там можно легко и оперативно узнать о наличии или отсутствии долга у физических и юридических лиц, номер исполнительного документа и контактные данные судебного пристава.
Оплатить задолженность можно и в режиме онлайн через электронные платежные системы либо распечатать квитанцию для оплаты в отделении банка. Пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" через приложения тоже имеют доступ к Банку данных исполнительных производств.
Получить информацию по исполнительным производствам в отношении физических и юридических лиц можно и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".