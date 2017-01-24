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Отделы приставов по взысканию штрафов в Москве увеличат время приема граждан

Москва
24 января, 10:07 UTC+3
О наличии или отсутствии долга можно будет узнать в "Банке данных исполнительных производств"
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отделы службы судебных приставов по взысканию административных штрафов в Москве увеличат время приема граждан. Как сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, для сокращения очередей, образовавшихся в отделах по взысканию административных штрафов, увеличивают время приема граждан.

С 24 января в межрайонном отделе № 1 (Югорский проезд, д.22, стр.1), № 2 (2-й Мосфильмовский пер., д. 8 А), № 3 (ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2-3), № 4 (Югорский проезд, д. 22, стр.1), № 5 (2-й Мосфильмовский пер., д. 8 А) и № 6 (ул. Крутицкий Вал, д.18, стр. 2-3) будут осуществлять прием всех обратившихся в отдел ‪в понедельник с 9:00 до 13:00‬, ‪в среду с 14:00 до 18:00‬, ‪в пятницу с 9:00 до 13:00‬.

Кроме того, чтобы у граждан не возникало необходимости в визите к судебному приставу в ближайшее время в направляемом должнику бланке о возбуждении исполнительного производства будет упоминание о "Банке данных исполнительных производств". Там можно легко и оперативно узнать о наличии или отсутствии долга у физических и юридических лиц, номер исполнительного документа и контактные данные судебного пристава.

Оплатить задолженность можно и в режиме онлайн через электронные платежные системы либо распечатать квитанцию для оплаты в отделении банка. Пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" через приложения тоже имеют доступ к Банку данных исполнительных производств.
Получить информацию по исполнительным производствам в отношении физических и юридических лиц можно и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".

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