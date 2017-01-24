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Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД

Москва
24 января, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Инцидент произошел около 9:00 мск
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, который в ходе дорожного конфликта на востоке МКАД ранил из травматического пистолета водителя, после чего скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Около 09:00 мск на 106-м км МКАД неизвестный, предположительно из травматического пистолета, ранил женщину-водителя. Потерпевшая с травмой губы направлена в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, принимаются меры для поиска злоумышленника.

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