Следственный комитет проводит проверку по факту драки школьников в Москве

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московские следователи проводят проверку по факту драки школьников, в результате которой был госпитализирован подросток. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По предварительным данным, днем 23 января на территории одной из московских школ на проспекте Добролюбова между учащимися на перемене возник конфликт, в ходе которого два 15-летних подростка избили 18-летнего ученика", - сказала она.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он находится дома.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.