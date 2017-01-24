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Выставки "Красота Божьего мира" и "Достояние России" открылись в Госдуме

Москва
24 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
На выставках представлены работы участников международного конкурса детского творчества и иконы севера России
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выставки "Красота Божьего мира" и "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции", на которых представлены работы участников международного конкурса детского творчества и иконы севера России, открылись во вторник в Государственной Думе в рамках юбилейных V Рождественских Парламентских встреч XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"В своих работах ребята отражают все то, что окружает их в повседневной жизни - свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, сюжеты из Священного Писания. Перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит и любить свою землю, свою Родину", - говорится в сообщении пресс-службы о конкурсе "Красота Божьего мира", который проводится РПЦ с 2004 года. В экспозиции представлены работы пяти участников конкурса возрастом от 6 до 15 лет, в том числе "Ноев ковчег" Александра Журавлева из поселка Береговой Челябинской области и "Спас" Анастасии Латорцевой из Москвы.

На выставке "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции" представлены 15 специальных экспозиций, отражающих разные периоды российской истории и искусства рубежа ХIХ-ХХ веков. В частности, отмечают в пресс-службе, представляется уникальная возможность увидеть редкие иконы рубежа ХIХ-ХХ веков, в том числе с севера России. Другие части рассказывают о "Культуре русского чаепития", стилевом направлении шинуазри в русских дворянских усадьбах - европейском заимствовании китайских классических мотивов в XVIII веке.

В разделе "Художественно-историческое наследие эпохи Первой мировой и Гражданской войны" показаны рубашка царевича Алексея и принадлежавшая Александру Колчаку икона царя-мученика Николая. Отдельный блок посвящен ювелирным украшениям Карла Фаберже. Среди экспонатов в рамках экспозиции Международный фонд А. С. Пушкина в Королевстве Бельгия и Русский клуб искусства и культуры Натали Голицыной показывают фотографии и изображения гербов дворянских родов, осевших после революции в Бельгии.

Также представлена специальная экспозиция документальных фотографий и графических работ, выполненных прямыми потомками А. С. Пушкина, живущими в Брюсселе и продвигающими за рубежом русскую культуру и искусство. Кроме того, в Госдуме демонстрируются пейзажи и эскизы росписей ВДНХ, произведения мастера так называемого "сурового" стиля Георгия Нисского и монастырских мастеров, художников Ростова Великого. Выставки продолжат свою работу до 27 января.

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