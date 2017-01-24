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Более 14 тыс. платных парковок появилось в Москве в 2016 году

Москва
24 января, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В настоящее время в городе действует 81 тыс. парковочных мест, 8,7 тыс. из них предназначено для инвалидов
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 14 тыс. городских платных парковок организовано в Москве в 2016 году. Об этом во вторник в ходе заседания правительства Москвы сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Более 14 тыс. мест городской платной парковки организовано в 2016 году", - сказал он. В настоящее время в Москве действует 81 тыс. парковочных мест, 8,7 тыс. из них предназначено для инвалидов.

1 ноября 2012 года на улицах Петровка и Каретный Ряд в Москве стартовал пилотный проект по организации уличной платной парковки в центре Москвы. Тариф составил 50 руб. в час.

Со 2 декабря 2016 года увеличился парковочный тариф на некоторых улицах в центральной части Москвы, он составляет от 50 руб. за первые полчаса до 200 руб. в час.

С 26 декабря новые парковки появились в 47 районах города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, расширение коснулось 4% (206 улиц) от общего числа улиц Москвы.

Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров (ТЦ "Золотой Вавилон", ТЦ "Город", ТЦ "Каширский Двор", ТЦ "Авиапарк", ТЦ "Экспострой", ТЦ "Гудзон", БЦ "Весна", БЦ "Ходынка", БЦ "Тушино", БЦ "Огородный", БЦ "Бородино Плаза", БЦ "Перовский"), станций метро ("Тушинская", "Строгино", "Крылатское", "Полежаевская", "Сходненская", "Бутырская", "Фонвизинская", "Планерная", "Ботанический сад", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Измайловская", "Первомайская", "Перово", "Люблино", "Алма-Атинская", "Каширская", "Коломенская", "Пионерская), станций МЦК ("Окружная", "Владыкино", "Крымская", "Автозаводская", "Бульвар Рокоссовского", "Ботанический сад", "Хорошево").

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