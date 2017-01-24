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Выделенные полосы продолжат вводить на дорогах Москвы в ближайшие 2 года

Москва
24 января, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В прошлом году было введено в эксплуатацию более 20 км выделенных полос для общественного транспорта
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют продолжить введение выделенных полос для общественного транспорта в ближайшие два года. Об этом сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Прежде всего мы бы хотели отметить подготовку всех коллег по правительству Москвы к Кубку конфедерации по футболу и к чемпионату мира по футболу. Мы будем продолжать в текущем году и в 2018 году введение выделенных полос для общественного транспорта. Эта программа реализуется в рамках огромной программы "Моя улица", - сказал он.

В 2016 году введено в эксплуатацию 21,17 км выделенных полос для общественного транспорта, 6 километров из которых организованы в рамках проекта "Моя улица".

По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сегодня каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов пользуется маршрутами, которые проходят по выделенным полосам. Это более 1,5 млн человек ежедневно. На таких полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15%. Кроме того, на магистралях, где организованы выделенки, количество ДТП снижается на 20-40%.

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