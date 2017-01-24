Около тысячи единиц нового общественного транспорта выйдет на маршруты Москвы в 2017 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 1 тысячи единиц нового общественного транспорта выйдет на маршруты в Москве в 2017 году. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В 2017 году мы продолжим реализацию проекта наземных маршрутов "Магистраль". Они показали себя очень востребованными у пассажиров. Также продолжим обновлять подвижной состав. В этом году запланирован выход на маршруты около 1 тысячи единиц нового подвижного состава наземного транспорта, в том числе трамваев нового поколения", - сказал он.

По его словам, в 2016 году ГУП "Мосгортранс" приобрел более 700 новых автобусов, время ожидания автобуса в центре города сократилось в 2 раза - с 16 до 8 минут. Также за минувший год реконструировано 53,1 км трамвайных путей. Весь подвижной состав оснащен беспроводной сетью Wi-Fi.