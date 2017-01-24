Число поездок в общественном транспорте Москвы увеличилось на 600 млн за 6 лет

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Количество поездок в общественном транспорте столицы увеличилось на 600 млн в 2016 году по сравнению с 2010 годом. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"По данным за 2016 год количество поездок на городском транспорте увеличилось на 600 млн по сравнению с 2010 годом. В рабочий день городским транспортом теперь пользуются на 2,2 млн пассажиров больше, чем в 2010 году", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что рост отмечается среди экономически-активных пассажиров. "Их стало больше на 63% относительно 2010 года. У этих пассажиров нет льгот на проезд, но они выбрали именно городской транспорт для ежедневных поездок, а не личный автомобиль", - пояснил он.
По словам Ликсутова, в 2016 году в Москве выдано 10,7 млн электронных транспортных карт "Тройка". На сегодняшний день в городе работает 52 тыс. точек пополнения карты. В настоящее время "Тройку" используют 61% пассажиров общественного транспорта Москвы.