Возбуждено 4 уголовных дела за нападения на бригады скорой помощи в Москве за 2016 год

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Четыре уголовных дела по факту нападений на бригады скорой помощи заведено в 2016 году в Москве. Об этом на круглом столе в Мосгордуме, посвященном вопросам безопасности медицинских работников, сообщил руководитель ГУВД города Москвы Олег Баранов.
"В 2016 году было возбуждено четыре уголовных дела, а обращений от врачей скорой помощи поступило к нам больше сотни. Среди зарегистрированных преступлений в отношении сотрудников скорой помощи есть преступления по ст. 111, ст. 112, ст. 116, ст. 119 УК РФ. Также на протяжении 2015-2016 годов 75% (168 из 224 материалов) административных правонарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении специальному транспорту, оформлено за непредоставление данного преимущества в движении автомашинам скорой помощи", - сказал Баранов.
По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ. Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.