Власти Москвы назвали приоритетные задачи развития транспортного комплекса на 2017 год

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы назвали приоритетные задачи развития транспортного комплекса столицы на 2017 год. Как сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы заммэра Максим Ликсутов, в их число вошла работа над улучшением дорожного движения, повышение безопасности, обновление подвижного состава и выход на линии метро нового поезда "Москва".
"Планы на 2017 год включают продолжение системной работы по улучшению движения и повышению безопасности на дорогах Москвы; выход на линии нового поезда метро "Москва" со сквозным проходом между вагонами; сокращения интервалов движения поездов на Московском центральном кольце; выход на городские маршруты трамвая нового поколения; обновление подвижного состава городского перевозчика ГУП "Мосгортранс", - сказал он.
Также в планах на этот год - продолжение обновления маршрутной сети наземного транспорта, включая реализацию проекта "Магистраль"; увеличение объемов работы частных перевозчиков; обустройство новых выделенных полос; запуск новых электронных транспортных сервисов. Кроме того, в этом году будет уделено внимание повышению привлекательности пригородного железнодорожного сообщения, расширению сети городского велопроката и подготовке к проведению в столице чемпионата мира по футболу 2018 года.