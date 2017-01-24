Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меры наказания за нападение на медиков обсудят на одном из ближайших заседаний Мосгордумы

Москва
24 января, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект постановления о федеральном законопроекте, вводящем уголовную ответственность за нападение на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей, будет рассмотрен Мосгордумой на одном из ближайших заседаний. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Смотрите также
Бригады неотложной помощи в Москве получат оборудование для вызова полиции при нападении

"По результатам круглого стола мы обратились в комиссию Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья с просьбой внести проект постановления об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, который мы собираемся рассмотреть на одном из ближайших заседаний Мосгордумы. Я уверен, что наши коллеги-депутаты поддержат эту инициативу, и после того, как она будет рассмотрена на заседании, будет принято соответствующее постановление Мосгордумы, мы направим его в Государственную думу", - сказал Шапошников.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (есть в распоряжении ТАСС), "предлагается ввести уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам".

По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ. Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.

Смотрите также

Установлена личность водителя, не пропускавшего скорую в Красноярске
Возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Камчатки, к которому не успела скорая
СК предъявил обвинение мужчине, угрожавшему ножом водителю скорой помощи в Петербурге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама