Меры наказания за нападение на медиков обсудят на одном из ближайших заседаний Мосгордумы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект постановления о федеральном законопроекте, вводящем уголовную ответственность за нападение на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей, будет рассмотрен Мосгордумой на одном из ближайших заседаний. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"По результатам круглого стола мы обратились в комиссию Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья с просьбой внести проект постановления об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, который мы собираемся рассмотреть на одном из ближайших заседаний Мосгордумы. Я уверен, что наши коллеги-депутаты поддержат эту инициативу, и после того, как она будет рассмотрена на заседании, будет принято соответствующее постановление Мосгордумы, мы направим его в Государственную думу", - сказал Шапошников.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления Московской городской думы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (есть в распоряжении ТАСС), "предлагается ввести уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам".

По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ. Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.