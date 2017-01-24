Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения появятся в московском метро

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения планируют установить на новых станциях столичного метро. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться "умные" эскалаторы со специальными датчиками движения", - сказал Хуснуллин.

Заммэра пояснил, что если эскалатор пуст, то сработает система автоматического замедления движения. Если пассажиров нет долгое время, он может полностью остановиться.

"Эти эскалаторы оборудованы системой безопасности. В случае попадания постороннего предмета срабатывает автоматическая тормозная система", - уточнил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что такие эскалаторы расходуют на 40% меньше электроэнергии, чем обычные. Он напомнил, что подобные энергосберегающие эскалаторы уже появились на станциях Московского центрального кольца.