Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения появятся в московском метро

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения планируют установить на новых станциях столичного метро. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться "умные" эскалаторы со специальными датчиками движения", - сказал Хуснуллин.
Заммэра пояснил, что если эскалатор пуст, то сработает система автоматического замедления движения. Если пассажиров нет долгое время, он может полностью остановиться.
"Эти эскалаторы оборудованы системой безопасности. В случае попадания постороннего предмета срабатывает автоматическая тормозная система", - уточнил Хуснуллин.
Глава стройкомплекса подчеркнул, что такие эскалаторы расходуют на 40% меньше электроэнергии, чем обычные. Он напомнил, что подобные энергосберегающие эскалаторы уже появились на станциях Московского центрального кольца.