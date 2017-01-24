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СК возбудил дело в отношении экс-полицейских, вымогавших 5 млн руб. у потерпевшего

Москва
24 января, 17:07 дата обновления: 24 января, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении двоих бывших полицейских, требовавших 5 млн рублей с потерпевшего. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в октябре 2016 года сотрудники полиции, действуя в интересах неустановленных лиц, объявили в розыск автомобиль москвича.

"В связи с этим 24 октября 2016 года потерпевший был задержан и доставлен в отдел полиции, где подозреваемые, угрожая последнему уголовным преследованием, потребовали от него возвратить неустановленным лицам денежные средства в размере 5 млн рублей", - сообщила она.

По факту превышения должностных полномочий бывшими сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ, "виновные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а ряд их руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности".

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