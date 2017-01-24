СК возбудил дело в отношении экс-полицейских, вымогавших 5 млн руб. у потерпевшего

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Москва передала оппозиции проект конституции Сирии, подготовленный специалистами РФПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении двоих бывших полицейских, требовавших 5 млн рублей с потерпевшего. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в октябре 2016 года сотрудники полиции, действуя в интересах неустановленных лиц, объявили в розыск автомобиль москвича.
"В связи с этим 24 октября 2016 года потерпевший был задержан и доставлен в отдел полиции, где подозреваемые, угрожая последнему уголовным преследованием, потребовали от него возвратить неустановленным лицам денежные средства в размере 5 млн рублей", - сообщила она.
По факту превышения должностных полномочий бывшими сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ, "виновные сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а ряд их руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности".