В Москве разыскивается машина Hyundai, водитель которой похитил ребенка на юге Москвы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают автомобиль Hyundai, водитель которого на юге Москвы насильно увез ребенка в неизвестном направлении. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию позвонил 11-летний мальчик. Он рассказал, что на его глазах на Домодедовской улице неизвестный мужчина насильно посадил другого мальчика в автомобиль Hyundai и скрылся", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время уточняются все обстоятельства ЧП, проверяется достоверность информации, полиция ведет розыск указанного автомобиля.