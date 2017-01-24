В Москве разыскивается машина Hyundai, водитель которой похитил ребенка на юге Москвы

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают автомобиль Hyundai, водитель которого на юге Москвы насильно увез ребенка в неизвестном направлении. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию позвонил 11-летний мальчик. Он рассказал, что на его глазах на Домодедовской улице неизвестный мужчина насильно посадил другого мальчика в автомобиль Hyundai и скрылся", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время уточняются все обстоятельства ЧП, проверяется достоверность информации, полиция ведет розыск указанного автомобиля.