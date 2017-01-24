Пешеход попал под проезжающий трамвай, перебегая дорогу на северо-западе Москвы

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пешеход попал под проезжающий трамвай, перебегая дорогу в неположенном месте на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня в 17:55 мск в районе дома номер 1 по Волоколамскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая шестого маршрута и пешехода. По предварительным данным, пешеход перебегал пути в неположенном месте", - сказали в пресс-службе.
В результате произошедшего пешеход получил ушибы и был госпитализирован. Пассажиры трамвая не пострадали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Из-за инцидента на северо-западе Москвы временно было приостановлено движение трамваев. В настоящее время движение восстановлено.