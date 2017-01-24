Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пешеход попал под проезжающий трамвай, перебегая дорогу на северо-западе Москвы

Москва
24 января, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По предварительным данным, пешеход перебегал пути в неположенном месте
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пешеход попал под проезжающий трамвай, перебегая дорогу в неположенном месте на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"Сегодня в 17:55 мск в районе дома номер 1 по Волоколамскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая шестого маршрута и пешехода. По предварительным данным, пешеход перебегал пути в неположенном месте", - сказали в пресс-службе.

В результате произошедшего пешеход получил ушибы и был госпитализирован. Пассажиры трамвая не пострадали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Из-за инцидента на северо-западе Москвы временно было приостановлено движение трамваев. В настоящее время движение восстановлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
5
Пожар в особняке с художественными мастерскими в центре Москвы потушен
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
6
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
7
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Темы дня
Реклама