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Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва
25 января, 8:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
С начала 2017 года в столице выпало 80% месячной нормы осадков
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Снежный циклон принес в Москву почти 20% январский нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"На главной метеостанции столицы на ВДНХ выпало 8 мм осадков, что составляет 19% месячной нормы, которая для января равна 42 мм", - отметил представитель метеослужбы. На метеостанции Подмосковная (Одинцово) зафиксировано 9 мм.

Всего же с начала января 2017 года в Москве выпало 34 мм (80% месячной нормы) осадков, с начала холодного сезона - более 2 метров снега.

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