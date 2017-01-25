Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Снежный циклон принес в Москву почти 20% январский нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"На главной метеостанции столицы на ВДНХ выпало 8 мм осадков, что составляет 19% месячной нормы, которая для января равна 42 мм", - отметил представитель метеослужбы. На метеостанции Подмосковная (Одинцово) зафиксировано 9 мм.

Всего же с начала января 2017 года в Москве выпало 34 мм (80% месячной нормы) осадков, с начала холодного сезона - более 2 метров снега.