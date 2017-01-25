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В Москве за сутки произошло 800 мелких и 22 серьезных ДТП

Москва
25 января, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Причиной большинства аварий стал гололед
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 800 ДТП зафиксировано в Москве за минувшие сутки, в них пострадали 22 человека, погибших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным источника в правоохранительных органах, причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда.

"За минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 827 ДТП с материальным ущербом. В 22 авариях различные травмы получили 22 человека, никто не погиб", - сказали в управлении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что в среду в Москве вновь ожидается снегопад, усиление скорости ветра и гололедица, что может стать причиной серьезных ДТП.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно- патрульной службы.

"Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - сказали в управлении. В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД рекомендует водителям по возможности отказаться от использования личного транспорта и пользоваться общественным, а также не парковать автомобили на путях работы уборочной техники.

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