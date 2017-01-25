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Станцию метро "Парк культуры" украсят полотнами советского реализма

Москва
25 января, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Образцы советского искусства можно будет увидеть до середины апреля
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Станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии

Станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фрагменты картин художников ХХ века - Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других - появятся 16 февраля на станции московского метро "Парк культуры" Кольцевой линии. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Новая экспозиция шедевров живописи в метро посвящена творчеству советских художников 1930-1960 годов, чьи картины хранятся в коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу", - отмечается в сообщении.

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Увидеть ярчайшие образцы советского искусства в подземке можно будет до середины апреля. Это второй этап образовательного проекта "Интенсив XX", который был запущен в московском метро совместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года.

Его цель - познакомить горожан с творчеством отечественных художников XX столетия, представляющих три периода развития отечественной живописи: русский авангард, соцреализм и современность. Весь образовательный проект рассчитан на шесть месяцев, каждые два месяца экспозиция будет обновляться.

Братская ГЭС, Москва 30-х годов и "Ужин тракториста"

В вестибюле станции установят тантамарески с фрагментами картины Виктора Попкова "Строители Братска", где изображены рабочие Братской ГЭС. Все желающие смогут сфотографироваться и выложить фото в интернет. Рядом с тантамаресками будет работать бесплатный Wi-Fi. Авторы лучших фотографий, размещенных в "Инстаграме", получат льготы на посещение экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу.

В переходе с радиальной на кольцевую станцию "Парк культуры" появятся фрагменты картины Юрия Пименова "Новая Москва" с видом на Театральную площадь, открывающимся с заднего сиденья автомобиля. Городской пейзаж показывает Москву 1930-х, в период активной реконструкции и обновления облика.

На эскалаторных сводах можно будет увидеть портрет театрального режиссера Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского. Здесь также появятся билборды с фрагментами картин "Жатва" и "Ужин трактористов" Аркадия Пластова, "Александр Невский" и "Портрет Георгия Жукова" Павла Корина, "Утренняя зарядка" и "Вратарь" Александра Дейнеки, "Опять двойка" Федора Решетникова.

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Напольные указатели на станции "Парк культуры" будут направлять горожан к выходу в город, к одному из корпусов Третьяковской галереи. Там все желающие смогут подробнее познакомиться с творчеством художников и увидеть оригиналы их картин.

Идея проекта "Интенсив XX" в том, чтобы предложить горожанам разные способы знакомства с русским искусством ХХ века: интенсивом - в метрополитене, усиленным курсом - на сайте проекта Intensiv20.ru, конспектом - в социальных сетях проекта, а также полным, глубоким курсом - в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Это совместный проект столичного департамента транспорта, Московского метрополитена и Третьяковской галереи.

С 30 ноября по Кольцевой линии метро также курсирует поезд, вагоны которого украшены репродукциями картин из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Там можно увидеть 78 фрагментов работ известных художников-авангардистов, представителей советского реализма и современного искусства.

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