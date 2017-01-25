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Регулярные скидки для студентов появятся на катке ВДНХ

Москва
25 января, 10:13 UTC+3
Также каток увеличит количество бесплатных сеансов для пенсионеров
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Каток ВДНХ в Москве с 26 января увеличивает количество бесплатных сеансов для пенсионеров. Кроме того, появятся и регулярные скидки для студентов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

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"Так, учащиеся очного отделения любого российского вуза смогут приобрести билеты на каток с 30-процентной скидкой. Она будет действовать для студентов в будни на утренние и вечерние сеансы. А пенсионеры смогут кататься бесплатно на утренних сеансах по вторникам, средам и четвергам",- отмечается в сообщении.

Прежде бесплатные посещения для пенсионеров устраивали только по вторникам. Чтобы воспользоваться льготами, достаточно будет показать документ, подтверждающий право на их получение, в кассах у входных павильонов на каток № 1 и № 2.

Льготы и скидки будут действовать до конца февраля. Исключением станут лишь праздничные дни - с 23 по 26 февраля. Тогда билеты будут продавать по тарифам выходного дня -  от 250 до 600 рублей для взрослого в зависимости от времени сеанса. На дополнительные услуги, в том числе прокат, заточку коньков, льготы не распространятся.

В День российского студенчества, студентки очного отделения с именем Татьяна смогут посетить каток бесплатно. Для остальных студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, стоимость билета составит 200 рублей вместо 450.

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Каток на ВДНХ расположен на главной аллее, которая идет от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие. Он напоминает форму ключа. Площадь ледовой поверхности составляет более 20,5 тыс. квадратных метров, одновременно здесь могут кататься более 4,5 тыс. человек. Мировая академия рекордов (World Record Academy) признала каток на ВДНХ самым большим в мире катком с искусственным льдом.

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