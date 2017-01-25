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Пропускная способность МЦК будет частично увеличена в 2017 году

Москва
25 января, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Планируется увеличить состав поездов, а также изменить количество кресел в вагонах
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует увеличить пропускную способность Московского центрального кольца (МЦК) в несколько этапов, реализация некоторых из них пройдет уже в 2017 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью порталу "Мослента", которое было опубликовано во вторник на сайте портала.

"Сейчас в час пик поезда ходят с интервалом в 6 минут, мэр поставил нам задачу привести интервал к 4 минутам. Это сделано для того, что уже на некоторых критических перегонах, как мы их называем, в поездах МЦК сесть вы не всегда можете и надо стоять, и это на самом деле не очень комфортно. Поэтому задача, которая у нас есть, - увеличить количество мест", - сказал он.

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По словам Ликсутова, решать эту задачу правительство Москвы собирается в несколько этапов, часть из которых "будет реализована в этом году". Первым этапом станет изменение количества кресел в вагонах МЦК: так, если сейчас в поездах кресла располагаются в соотношении "2+3", то по словам заммэра, для увлечения свободного места в вагонах "надо сделать "2+2" кресла". "Потому что поездка на МЦК более короткая, и люди теряют время для того, чтобы выйти", - пояснил он, отметив, что подобная мера "добавит примерно 15-20% мест".

"Второе - это сокращение интервалов с 6 до 4 минут и третье - увеличение составности вагонов", - сказал заммэра и добавил, что сокращение интервалов движения поездов "скорее всего будет в два этапа - сначала до 5 минут, потом до 4".

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