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Пассажиропоток столичных аэропортов в 2016 году снизился почти на 2%

Москва
25 января, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января /ТАСС
На внутренних направлениях аэропорты обслужили 42,1 млн пассажиров, на международных - 34 млн пассажиров
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 25 января, /ТАСС/. Пассажиропоток аэропортов московского авиаузла (Шереметьево, Внуково, Домодедово) в 2016 году снизился на 1,9% - до 76,1 млн человек. Это следует из данных Росавиации.

"На внутренних направлениях в 2016 года столичные аэропорты обслужили 42,1 млн пассажиров (+5,9% к 2015 г.), на международных - 34 млн пассажиров (-10%). Отмечается рост транзита на 11% - со 113,3 тыс. пассажиров до 125,8 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении Росавиации.

Аэропорт Внуково по итогам 2016 года обслужил 13,9 млн пассажиров (-11,8%), Домодедово - 28,5 млн пассажиров (-6,6%), Шереметьево - 33,65 млн пассажиров (+7,6%).

В декабре 2016 года пассажиропоток столичных аэропортов увеличился на 17,5% - до 5,8 млн человек. На международных воздушных линиях обслужено 2,5 млн пассажиров (+21,2%), на внутренних воздушных линиях - 3,3 млн пассажиров (+14,7%), говорится в сообщении Росавиации.

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