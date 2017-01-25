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Власти Москвы прогнозируют снижение уровня инфляции в 2017 году

Москва
25 января, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Среднегодовая инфляция в Москве по итогам 2016 года составила 7,8%, общероссийский уровень инфляции - 5,4%
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Департамент экономической политики и развития Москвы прогнозирует снижение инфляции в столице в 2017 году. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Решетников.

"Московская инфляция, которая традиционно в силу структуры потребления чуть выше общероссийской, на фоне приемлемых внешних условий и ужесточения внутренней финансовой политики снизилась до исторически минимальных значений. Учитывая то, что в декабре 2016 года московская инфляция составила 6,2% к декабрю 2015 года, можно прогнозировать продолжение снижения инфляции в столице, что повышает уровень определенности для всех участников экономической деятельности и населения", - сказал Решетников.

По данным Росстата, среднегодовая инфляция в Москве по итогам 2016 года составила 7,8%. Для сравнения, общероссийский уровень инфляции в 2016 году составил 5,4%. Как подчеркивают в ГБУ "Аналитический центр", динамика среднегодовой инфляции в столице уменьшилась более чем в два раза, снизившись по сравнению с 2015 годом сразу на 8,8 процентных пункта.

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