Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Снегопад, который накануне обрушился на столичный регион, не нарушил работу Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.

"Снегопад не повлиял на работу МЖД. В настоящее время на линии работают снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Они курсируют по специальному графику, не создавая помех движению поездов дальнего и пригородного сообщения", - отметил представитель МЖД.

По его словам, за минувшие сутки на полигоне Московской железной дороги очищено от снега более 1 тыс. км пути и вывезено более 100 тыс. кубометров снега. Уборка снега с железнодорожного полотна проходит в штатном режиме.

"Метеорологическая служба МЖД постоянно следит за погодной ситуацией, чтобы при необходимости привлечь технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка", - отметили в управлении.

По данным синоптиков, за последние сутки в Москве выпало до 20% месячной нормы осадков.