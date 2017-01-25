Полиция изъяла в Москве более 67 кг черной икры у группы браконьеров

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли у банды браконьеров более 67 кг незаконно добытой черной икры. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Оперативниками Главного управления на транспорте МВД России в ходе разработки участников организованной группы, занимающихся незаконным приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой и продажей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, пресечена поставка икры рыб осетровых пород, добытых браконьерским путем из Дальневосточного федерального округа", - сказала она.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции изъяли у браконьеров свыше 67 кг черной икры.
"В настоящее время изъятая продукция передана на ответственное хранение представителям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Исследование продукции проводится Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбной отрасли", - отметила представитель МВД.