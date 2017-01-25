Подмосковные службы ЖКХ переведены в режим повышенной готовности из-за морозов

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Службы ЖКХ Подмосковья перевели на режим повышенной готовности из-за похолодания, в полной готовности находятся бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы. Об сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
"В связи с понижением температуры наружного воздуха на предприятиях коммунального комплекса введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до 25 градусов мороза в столичном регионе в предстоящую ночь.
Как отмечается в материале, в дни заморозков усилено дежурство оперативного и руководящего персонала предприятий ЖКХ. Кроме того, в полной готовности находятся бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.
По данным пресс-службы, эта спецтехника позволяет оперативно восстанавливать работу коммунальных систем по временной схеме, обеспечить нормальное функционирование социальных объектов и жилого фонда на время устранения возможных технологических сбоев.
"В случае, если на объектах коммунальной инфраструктуры происходят технологические нарушения, существуют регламенты, которые определяют порядок взаимодействия всех служб и ведомств в ходе их ликвидации. В частности, регламентами предписывается оперативное информирование о подобных ситуациях региональных министерств, созыв оперативного штаба, разработка плана ликвидации происшествия", - приводятся в сообщении слова Пестова.
Он отметил, что должен действовать специальный алгоритм информирования населения, включающий взаимодействие со СМИ, работу в социальных сетях, адресную работу с жителями, управляющими компаниями, советами многоквартирных домов.