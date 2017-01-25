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Москвичи выбрали программу работы "Дома на Брестской" в 2017 году

Москва
25 января, 12:09 UTC+3
Большинство участников голосования посчитали, что в программу работы выставочного центра нужно включить лекции-экскурсии по истории градостроительства Москвы
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за детали программы работы выставочного центра "Дом на Брестской" в 2017 году. Об этом сообщается на сайте проекта.

"Участники проекта выбрали темы для лекций-экскурсий и книжной выставки для взрослых, а также тематику игр-викторин для детей. Всего свое мнение высказали 207 388 активных граждан", - уточняется в сообщении.

Большинство участников голосования (16,8%) посчитали, что в программу работы "Дома на Брестской" нужно включить лекции-экскурсии по истории градостроительства Москвы с древнейших времен до наших дней. 14% респондентов выбрали еще одну историческую тему - "Старинная Москва". 11,3% проголосовали за лекцию "Москва. Программа развития 2020".

В части выбора тематики для детских игр на первом месте по популярности у участников голосования оказалась игра-викторина "По страницам старой Москвы", за нее проголосовали почти 30% респондентов. 23% участников хотели, чтобы дети приняли участие в игре-викторине "Москва в фильмах". Замыкает тройку лидеров квест "Твой город будущего", включение его в программу поддержали 21% участников голосования.

Кроме того, почти половина участников голосования (45,2%) выступили за проведение книжной выставки "По улицам Москвы через века". За выставку "Планировка и застройка города", посвященную столичному генплану, высказались 16,5% участников голосования. Книжная экспозиция "В окрестностях столицы" оказалась интересна почти 12% участникам. 

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