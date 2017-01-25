Более 90% объектов в Москве строятся по договорам долевого участия

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Свыше 90% объектов в Москве строятся по договорам долевого участия (ДДУ). Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.
"Почти 93% объектов строительства в Москве по итогам 2016 года возводятся по договорам долевого участия. Такой высокий процент сделок в рамках ДДУ говорит о повышении ответственности застройщиков и правовой грамотности населения. Например, еще несколько лет назад, когда комитет только был создан, в обход 214-ФЗ (федерального закона о долевом строительстве - прим. ТАСС) совершалось примерно 50% сделок", - сказал Тимофеев.
Всего в строительстве на сегодняшний день находится 522 объекта недвижимости, в том числе жилые дома, апартаменты, гаражи.
483 из них возводятся по ДДУ, 38 - в рамках жилищно-строительных кооперативов и лишь по одному объекту денежные средства привлекались в рамках заключения предварительных договоров. Общая площадь объектов, находящихся в строительстве в соответствии с проектными декларациями, составляет порядка 19 млн кв. метров.