Ростехнадзор назвал причины аварии лифта в жилом комплексе "Алые паруса"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комиссия Межрегионального технологического управления (МТУ) Ростехнадзора завершила расследование причин аварии лифта в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы в январе прошлого года, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Как установила комиссия МТУ, техническими причинами возникновения аварии стали несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину", - отмечается на сайте.
Организационными причинами возникновения аварии стали "невыполнение в полном объеме работ по техническому обслуживанию лифта в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя, непроведение необходимых испытаний лифта при оценке соответствия в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования, а также привлечение к обслуживанию лифта персонала, не обладающего соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели".
Комиссия МТУ также определила мероприятия по устранению причин аварии и предупреждению возникновения в будущем подобных происшествий.
14 января 2016 года в элитном жилом комплексе на Авиационной улице в Москве из-за технической неисправности и разлома кабины лифта погибла 36-летняя женщина. Дом, где произошло ЧП, обслуживается частной управляющей компанией ООО "ДС Эксплуатация", которая на момент трагедии работала по договору с компанией "Лифтгарант". Спустя неделю к обслуживанию подъемников в жилом комплексе приступила "Евразийская лифтовая компания".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности. Электромеханик ООО "Лифтгарант" Алексей Белоусов заключен под стражу. Как отметили в ведомстве, следствие планирует привлечь к уголовной ответственности не только работника, чьи действия привели к трагедии, но и лиц из числа его руководства, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.