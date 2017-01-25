СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в лифте жилого дома в Москве

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту обнаружения тела мужчины со следами ожогов в лифте жилого дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По факту обнаружения тела мужчины с ожогами в лифте дома на Хабаровской улице проводится доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства смерти", - сказала она.
В свою очередь источник ТАСС сообщил, что погибший был жильцом этого дома на Хабаровской улице. "Он страдал туберкулезом, вел асоциальный образ жизни, супруга не пускала его в квартиру, поэтому он ночевал на лестничной площадке", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар возник, по предварительным данным, на лестничной площадке шестого этажа. "Мужчина попытался спуститься вниз на лифте, но скончался от термических ожогов", - уточнил собеседник агентства.
В настоящее время выясняется, из-за чего произошло возгорание. Как ожидается, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
Ранее в правоохранительных органах столицы сообщили, что около 09:00 мск в кабине лифта в доме № 8 на Хабаровской улице обнаружено тело мужчины, смерть которого наступила в результате избиения и поджога с помощью горючей жидкости.