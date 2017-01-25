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Один из самых больших храмов Москвы в Выхино-Жулебино откроется к Пасхе

Москва
25 января, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Сейчас прокладываются инженерные коммуникации и выполняется внутренняя отделка помещений
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство храма Сретения Господня в районе Выхино-Жулебино, который сможет вмещать до 1 тыс. прихожан и станет одним из самых больших в Москве, практически завершено. Его планируют открыть для прихожан в середине апреля к празднику Пасхи, сообщается на официальном интернет-портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на куратора программы по возведению православных церквей в Москве Владимира Ресина.

"Храм на Саранской улице в районе Выхино-Жулебино строится в классическом стиле. Его увенчают девять куполов, а со стороны главного входа к зданию пристроена колокольня. Высота здания составит около 50 метров", - отметил Ресин.

Он добавил, что в церкви предусмотрен большой конференц-зал, который может быть и концертным залом. "Концерты фортепьянной музыки будут собирать всех жителей района. Это идея настоятеля храма, который сам играет на фортепиано", - сказал куратор программы.

По его словам, сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и выполняют внутреннюю отделку помещений. Для этого из Палестины и Италии специально привезен мрамор для престола и иконостаса. Несмотря на то, что храм примет прихожан уже в этом в этом году, его большое освящение планируется в начале 2018 года, к Рождеству.

Программа строительства православных храмов развернута во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить жителей густонаселенных районов города храмами в шаговой доступности от домов. Программа реализуется на пожертвования граждан и организаций. Для сбора средств создан благотворительный Фонд, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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