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Памфилова объяснила причину неназначения Бузина в Мособлизбирком

Москва
25 января, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Сопредседатель совета движения "Голос" не был назначен членом избиркома Московской области в связи с путаницей с документами
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила неназначение сопредседателя совета движения "Голос" Андрея Бузина членом избирательной комиссии Московской области путаницей с документами, так как изначально его кандидатура рассматривалась для рекомендации в избирком Москвы.

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В среду в ходе брифинга она подтвердила журналистам, что согласие Бузина на назначение членом Мособлизбиркома не было направлено подмосковным властям. "У нас было его согласие, он хотел работать в комиссии города Москвы, было его согласие на работу в комиссии города Москвы", - сказала она.

"Мы сразу, чтобы не терять времени, передали документы, и, видимо, произошла нестыковка. Там еще осталось несколько вопросов", - добавила глава ЦИК.

Осенью кандидатура Бузина предлагалась членам ЦИК для рекомендации в состав избиркома столицы, однако большинство высказалось против. Тогда Памфилова сама выдвинула его кандидатуру в избирком Московской области, члены ЦИК ее поддержали и предложили губернатору Подмосковья назначить Бузина членом областной комиссии.

Ответ прокуратуры

Накануне Бузин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook ответ из прокуратуры Московской области, в которой он обжаловал решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева не назначать его членом областного избиркома.

В документе отмечается, что федеральным законодательством и региональным законом "Об избирательной комиссии Московской области" предусмотрено "представление письменного согласия кандидата на назначение его членом избирательной комиссии". Такое согласие Бузина, по данным прокуратуры, ЦИК не предоставил губернатору Подмосковья.

По закону ЦИК имеет право предложить по одному кандидату в состав избиркома для назначения главой региона и заксобранием, причем как губернатор, так и депутаты обязаны назначить не менее одного человека, рекомендованного комиссией. В ноябре Центризбирком предложил губернатору Московской области назначить членом избиркома Андрея Бузина, а Мособлдуме - председателя прошлого состава комиссии Ирину Коновалову.

29 ноября губернатор Подмосковья подписал постановление о назначении половины членов избирательной комиссии (вторую половину назначает облдума), Бузина среди них не оказалось.

Бузин обжаловал решение губернатора в прокуратуре Московской области, а движение "Голос" подало аналогичное обращение в Генпрокуратуру.

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